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02.06.2026 06:31:29
OK Play India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OK Play India hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,070 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 658,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OK Play India 572,2 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,080 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat OK Play India in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,98 Milliarden INR im Vergleich zu 1,65 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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