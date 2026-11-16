OK Play India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OK Play India hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

OK Play India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 447,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OK Play India einen Umsatz von 388,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at