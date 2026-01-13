|
OK Play India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
OK Play India hat am 12.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
OK Play India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 328,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

