OK Play India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OK Play India stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 458,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 133,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at