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17.08.2026 06:31:29
OK Play India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
OK Play India stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 458,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 133,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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