OKABE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OKABE hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,27 JPY, nach 22,04 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,12 Milliarden JPY – ein Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OKABE 17,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at