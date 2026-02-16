|
16.02.2026 06:31:31
OKABE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
OKABE hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,19 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OKABE ein EPS von -69,340 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat OKABE mit einem Umsatz von insgesamt 18,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 71,78 JPY. Im Vorjahr hatte OKABE -18,910 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67,81 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 69,76 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.