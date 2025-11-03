OKABE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OKABE hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 22,43 JPY. Im letzten Jahr hatte OKABE einen Gewinn von 21,49 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,18 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OKABE einen Umsatz von 17,81 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at