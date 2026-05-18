OKAMOTO GLASS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OKAMOTO GLASS hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,93 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,24 JPY je Aktie erzielt worden.

OKAMOTO GLASS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,620 JPY. Im Vorjahr hatten 3,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte OKAMOTO GLASS einen Umsatz von 4,69 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at