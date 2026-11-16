OKAMOTO GLASS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OKAMOTO GLASS präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,53 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,23 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 971,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at