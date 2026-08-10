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10.08.2026 06:31:29
OKAMOTO GLASS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
OKAMOTO GLASS äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
OKAMOTO GLASS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,530 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 915,3 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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