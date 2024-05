Okamoto Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Okamoto Industries hat am 13.05.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 21,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 53,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Okamoto Industries 26,72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 420,34 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Okamoto Industries 271,07 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 106,12 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 99,08 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 352,22 JPY sowie einen Umsatz von 94,90 Milliarden JPY prognostiziert.

