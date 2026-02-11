Okamoto Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Okamoto Industries präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Okamoto Industries ein EPS von 120,71 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 27,78 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okamoto Industries 28,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at