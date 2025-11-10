Okamoto Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Okamoto Industries hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 85,15 JPY gegenüber 44,43 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Okamoto Industries im vergangenen Quartal 25,97 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Okamoto Industries 28,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at