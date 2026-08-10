Okamoto Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Okamoto Industries hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 104,09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 27,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent auf 28,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at