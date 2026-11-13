Okamoto Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Okamoto Industries präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 105,58 JPY, nach 85,15 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,13 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 25,97 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at