Okamoto Machine Tool Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okamoto Machine Tool Works hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Okamoto Machine Tool Works hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 129,12 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,14 Prozent auf 11,32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,33 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at