Okamoto Machine Tool Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okamoto Machine Tool Works hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 20,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Okamoto Machine Tool Works 65,23 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,26 Milliarden JPY – eine Minderung von 7,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,05 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at