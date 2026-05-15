Okamoto Machine Tool Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Okamoto Machine Tool Works hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 138,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 207,86 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Okamoto Machine Tool Works 13,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 186,71 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 326,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 42,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 43,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at