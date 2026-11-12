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12.11.2026 06:31:28
Okamoto Machine Tool Works stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Okamoto Machine Tool Works präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 106,75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 66,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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