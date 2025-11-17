|
Okamura Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Okamura Foods präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,11 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,45 Milliarden JPY – ein Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okamura Foods 8,19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
