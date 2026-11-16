Okamura Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Okamura Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 21,60 JPY gegenüber 17,48 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 11,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 36,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at