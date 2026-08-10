Okamura Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Okamura Foods hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,34 JPY, nach 8,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Okamura Foods im vergangenen Quartal 14,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Okamura Foods 10,02 Milliarden JPY umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 55,65 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 41,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 42,73 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at