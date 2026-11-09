Okamura gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okamura präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 41,19 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Okamura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 79,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 78,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at