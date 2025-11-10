Okamura informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Okamura hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 30,73 JPY gegenüber 12,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 78,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at