Okamura öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Okamura hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 95,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 114,85 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,57 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Okamura einen Umsatz von 93,68 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 237,38 JPY gegenüber 232,93 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 329,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 314,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at