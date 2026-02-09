Okamura präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Okamura hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Okamura hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,85 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Okamura 79,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at