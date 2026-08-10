Okamura veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Okamura hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 47,52 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Okamura in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74,04 Milliarden JPY im Vergleich zu 75,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at