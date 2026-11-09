OKANO VALVE MFGCOLTD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OKANO VALVE MFGCOLTD hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1224,34 JPY beziffert, während im Vorjahr 514,99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,53 Milliarden JPY gegenüber 8,41 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at