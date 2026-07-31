Okasan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Okasan hat am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,97 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Okasan ein EPS von 8,57 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 31,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at