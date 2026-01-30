Okasan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Okasan hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 27,87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 26,94 Milliarden JPY gegenüber 21,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

