Okasan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Okasan hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 25,22 Milliarden JPY gegenüber 23,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at