Okasan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Okasan hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 47,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Okasan einen Gewinn von 10,62 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 31,54 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Okasan 19,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 106,72 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 57,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 101,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Okasan 84,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at