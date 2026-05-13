Okato stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Okato präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,94 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,910 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,52 Milliarden JPY – ein Plus von 43,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okato 1,75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,34 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 6,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Okato mit einem Umsatz von insgesamt 8,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at