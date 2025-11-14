Okato: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Okato stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Milliarden JPY – ein Plus von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okato 1,76 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at