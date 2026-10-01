Okaya gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okaya veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 240,94 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 231,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Okaya in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 317,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 293,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at