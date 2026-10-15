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15.10.2026 06:31:29
Okayama Paper Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Okayama Paper Industries hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,67 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Okayama Paper Industries ein EPS von 48,05 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent auf 2,85 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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