Okayama Paper Industries legte Quartalsergebnis vor

Okayama Paper Industries hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Okayama Paper Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43,80 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,31 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Okayama Paper Industries im vergangenen Quartal 2,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Okayama Paper Industries 2,84 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 177,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Okayama Paper Industries ein EPS von 172,31 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,61 Prozent auf 11,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at