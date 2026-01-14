|
Okayama Paper Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Okayama Paper Industries hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 44,45 JPY. Im letzten Jahr hatte Okayama Paper Industries einen Gewinn von 58,50 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Okayama Paper Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,87 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
