09.02.2026 06:31:29
Okayamaken Freight Transportation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Okayamaken Freight Transportation hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 800,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 176,36 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Okayamaken Freight Transportation 10,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,18 Milliarden JPY umgesetzt worden.
