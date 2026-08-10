Okayamaken Freight Transportation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Okayamaken Freight Transportation hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 331,53 JPY gegenüber 128,35 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Okayamaken Freight Transportation in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at