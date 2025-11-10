Okayamaken Freight Transportation gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Okayamaken Freight Transportation hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 191,41 JPY. Im letzten Jahr hatte Okayamaken Freight Transportation einen Gewinn von 129,24 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Okayamaken Freight Transportation im vergangenen Quartal 9,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Okayamaken Freight Transportation 9,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at