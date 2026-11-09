Okayamaken Freight Transportation gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Okayamaken Freight Transportation gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Okayamaken Freight Transportation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 81,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 191,41 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at