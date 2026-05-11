11.05.2026 06:31:29

Okayamaken Freight Transportation präsentierte Quartalsergebnisse

Okayamaken Freight Transportation hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 221,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Okayamaken Freight Transportation ein EPS von 68,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,60 Milliarden JPY – ein Plus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okayamaken Freight Transportation 9,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 1341,66 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Okayamaken Freight Transportation 472,40 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,90 Milliarden JPY, während im Vorjahr 38,35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen