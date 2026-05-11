Okayamaken Freight Transportation präsentierte Quartalsergebnisse

Okayamaken Freight Transportation hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 221,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Okayamaken Freight Transportation ein EPS von 68,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,60 Milliarden JPY – ein Plus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okayamaken Freight Transportation 9,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 1341,66 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Okayamaken Freight Transportation 472,40 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,90 Milliarden JPY, während im Vorjahr 38,35 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at