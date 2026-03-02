OKE Precision Cutting Tools A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OKE Precision Cutting Tools A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 434,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 86,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,660 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,46 Milliarden CNY gegenüber 1,12 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,690 CNY sowie einen Umsatz von 1,41 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at