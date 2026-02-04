|
04.02.2026 06:31:28
Okea AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Okea AS Registered hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,72 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,650 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 52,50 Prozent auf 1,04 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,18 Milliarden NOK gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,500 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 3,69 NOK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 25,95 Prozent auf 10,99 Milliarden NOK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 8,14 Milliarden NOK gelegen.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,786 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 838,36 Millionen USD taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.