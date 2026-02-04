Okea AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Okea AS Registered hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,72 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,650 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 52,50 Prozent auf 1,04 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,18 Milliarden NOK gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,500 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 3,69 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 25,95 Prozent auf 10,99 Milliarden NOK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 8,14 Milliarden NOK gelegen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,786 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 838,36 Millionen USD taxiert.

