Okea AS Registered legte Quartalsergebnis vor

Okea AS Registered hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 2,66 NOK. Im letzten Jahr hatte Okea AS Registered einen Gewinn von -3,630 NOK je Aktie eingefahren.

Okea AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,00 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,21 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at