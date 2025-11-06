Okea AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Okea AS Registered hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,63 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Okea AS Registered 2,67 NOK je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,94 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,21 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at