15.05.2026 06:31:29

Oki Electric Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oki Electric Industry lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Oki Electric Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,790 USD je Aktie gewesen.

Oki Electric Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 888,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,72 Prozent auf 2,80 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Oki Electric Industry 2,97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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