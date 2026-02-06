|
Oki Electric Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Oki Electric Industry äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 78,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -4,660 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,95 Prozent auf 102,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 109,34 Milliarden JPY gelegen.
