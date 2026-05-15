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15.05.2026 06:31:29
Oki Electric Industry präsentierte Quartalsergebnisse
Oki Electric Industry hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 162,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 121,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 145,46 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 139,41 Milliarden JPY.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 247,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 143,93 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 421,64 Milliarden JPY – eine Minderung um 6,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 452,46 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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